Kukászsákban végezték az Erzsébet hídi szivárványos zászlók

Az idei pride-vonulásra ugyanis úgynevezett progresszív pride zászlókkal készültek a fővárosban. Ez azonban nem mindenkinek tetszett, és egy férfi vasárnap leszedte az Erzsébet hídra kitűzött zászlókat, majd a Dunába dobta azokat. A történtek után szabadságvesztéssel és több mint 2 és félmillió forint kártérítés kifizetésével fenyegetik.



A férfi a HírTV-nek elmondta: nem bánta meg tettét, közössége pedig egy emberként felsorakozott mögé.

A főpolgármester úgy vélte, a színes lobogók eltávolítása hozzájárul a rendezvény népszerűsítéséhez. A híd azonban nem sokáig maradt üresen. A Mi Hazánk Mozgalom ifjai az LMBTQ mozgalmat propagáló zászlók helyére nemzeti lobogókat tűztek ki.