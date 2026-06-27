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Kukászsákban végezték az Erzsébet hídi szivárványos zászlók

Ismét eltávolították a progresszív LMBTQ-zászlókat a budapesti Erzsébet hídról. Barcsa Gábor, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) társelnöke a közösségi oldalán közölte, hogy társaival összegyűjtötték az összes kihelyezett szivárványos lobogót. A zászlókat ezt követően egy kukászsákba rakták, majd a Városháza kapuján belülre juttatták. A szervezet képviselője kiemelte: a tartórudakat a helyszínen hagyták, így álláspontjuk szerint sem rongálás, sem lopás nem valósult meg az akció során.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Az idei pride-vonulásra ugyanis úgynevezett progresszív pride zászlókkal készültek a fővárosban. Ez azonban nem mindenkinek tetszett, és egy férfi vasárnap leszedte az Erzsébet hídra kitűzött zászlókat, majd a Dunába dobta azokat. A történtek után szabadságvesztéssel és több mint 2 és félmillió forint kártérítés kifizetésével fenyegetik.

A férfi a HírTV-nek elmondta: nem bánta meg tettét, közössége pedig egy emberként felsorakozott mögé.

A főpolgármester úgy vélte, a színes lobogók eltávolítása hozzájárul a rendezvény népszerűsítéséhez. A híd azonban nem sokáig maradt üresen. A Mi Hazánk Mozgalom ifjai az LMBTQ mozgalmat propagáló zászlók helyére nemzeti lobogókat tűztek ki.

 

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