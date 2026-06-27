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Szivárvány helyett kormányülés – Pilisszentkereszten tanácskozik a Tisza-kabinet a pride idején

Miközben a párt fővárosi frakcióvezetője és kulcsemberei is jelezték távolmaradásukat, Magyar Péter miniszterelnök a harmadfokú hőségriasztás miatti védekezés irányítására és a kormány pilisszentkereszti, kihelyezett ülésére hivatkozva nem vesz részt a szombati felvonuláson.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
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A Hír TV helyszíni tudósítója szerint a kabinet tagjai egyelőre nem adtak hivatalos tájékoztatást a zárt ajtók mögött zajló egyeztetések témáiról.

 

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