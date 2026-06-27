Szivárvány helyett kormányülés – Pilisszentkereszten tanácskozik a Tisza-kabinet a pride idején

Miközben a párt fővárosi frakcióvezetője és kulcsemberei is jelezték távolmaradásukat, Magyar Péter miniszterelnök a harmadfokú hőségriasztás miatti védekezés irányítására és a kormány pilisszentkereszti, kihelyezett ülésére hivatkozva nem vesz részt a szombati felvonuláson.