Újabb gyermekáldozatot követelt a történelmi hőség

Egyre súlyosabb a helyzet Európában a rekordszintű hőhullám miatt. Az Egyesült Királyságban zsinórban harmadszor dőlt meg a legforróbb júniusi nap rekordja. A londoni mentőszolgálat a története során legtöbb életveszélyes esethez vonult ki, országszerte pedig több mint ezer iskola zárt be a túlmelegedett épületek miatt.

A párizsi rendőrség a kórházak tehermentesítése érdekében korlátozta a közterületi alkoholfogyasztást a 40 fokot is meghaladó hőségben. A városban 24 óra alatt 55-en haltak meg a forróság miatt.

Franciaországban a legújabb áldozat egy 18 hónapos gyermek,

akit hipertermiás állapotban találtak egy autóban Marseille-ben, miután apja a gyanú szerint elfelejtette beadni a bölcsődébe. A rendkívüli helyzet miatt a hétvégére tervezett párizsi Pride-felvonulást szeptemberre halasztották. A francia főváros lakói szerint szinte lehetetlen elviselni a hőséget.



Nem csak a lakosok, hanem a háziállatok is megszenvedik a nagy hőséget. Az állatok medencékben hűsölnek, gazdáik kulacsaiból isznak, sőt egyes helyeken speciális fagylaltot is kapnak, hogy könnyebben átvészeljék a forróságot.



Párizsban, ahol becslések szerint mintegy 100 ezer kutya él, a lakosok megrohamozták az állatfelszerelés-boltokat. Különösen a hűsítő termékek iránt nőtt meg a kereslet: vízadagolók, hordozható tálkák, valamint szökőkutas medencék fogytak a legnagyobb számban.



Az előrejlések szerint a hőkupola kelet felé terjeszkedik. A következő napokban a Balkánon is 40 fok körüli csúcsokra számítanak. A WWA kutatóhálózat jelentése szerint a mostani európai esemény a valaha feljegyzett legsúlyosabb hőhullám a kontinensen.