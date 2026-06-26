Egynapos bezárással tiltakoznak a független benzinkutak

A kisebb benzinkutak azt nehezményezik, hogy Fidesz-kormány létrehozott egy támogatási programot, hogy a védett ár miatt kártalanítsa a vállalkozásokat. A Tisza-kormány jogutódként azonban ezt nem akarja végrehajtani. Ezzel viszont nehéz helyzetbe hozza a vállalkozásokat.

A demonstráció az egész országot lefedi - erről Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökségi tagja beszélt.

A Fidesz országgyűlési képviselője pedig úgy fogalmazott: követelik, hogy a Tisza-kormány adja oda a Független Benzinkutasoknak járó kárenyhítési összeget. A korábbi kormányzattal írásban is megállapodott a Független Benzinkutak Szövetsége, amelynek írásos bizonyítékát nyilvánosságra is hozták.