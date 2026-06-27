Vérfürdő az olasz fővárosban

A mészárlást egyedül a házaspár 20 éves fia élte túl, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A hatóságok nagy erőkkel keresik az elkövetőt, aki a nyomozás jelenlegi állása szerint ismerhette az áldozatokat, miközben a környéken élők körében egyre nő a felháborodás és a félelem a bevándorlónegyedekben elharapózó erőszak miatt.