Vérfürdő az olasz fővárosban

Az áldozatok, az apa, az anya, valamint az ötéves kislányuk halálát késszúrások okozták.
Jánosi Dalma tudósítása.
A mészárlást egyedül a házaspár 20 éves fia élte túl, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A hatóságok nagy erőkkel keresik az elkövetőt, aki a nyomozás jelenlegi állása szerint ismerhette az áldozatokat, miközben a környéken élők körében egyre nő a felháborodás és a félelem a bevándorlónegyedekben elharapózó erőszak miatt.
Az áldozatok, az apa, az anya, valamint az ötéves kislányuk halálát késszúrások okozták.
Jánosi Dalma tudósítása.