Ez az én véleményem. Tévedhetek. A források a poszt végén — és igen, ez most kényes téma. Vállalom, szeretetben.
Kezdjük azzal, ami nem vita tárgya — mert ha ezt nem tesszük tisztába, minden más félreérthető.
Minden ember egyenlő méltóságú. Aki más, mint én, attól még embertársam, akit tisztelet illet.
A kereszténység nem a szexualitása alapján ítél meg senkit — és aki valódi gyűlöletet hordoz egy másik ember szívében, az nem az én oldalamon áll, bármit is mondjon. Ezt előrebocsátom, mert szeretetben akarok beszélni — de igazságban is.
És az igazság az, hogy van valami, amit ki kell mondani. Szombaton Budapesten Pride van. És én nem azzal akarok foglalkozni, ki kit szeret. Hanem egyetlen kérdéssel, ami mindenkit érint, hívőt és nem hívőt egyaránt:
Mikor lett a tolerancia ünnepéből kötelező egyetértés?
A szó, ami az ellenkezőjére fordult
A „tolerancia” azt jelenti: eltűröm azt, amivel nem értek egyet. Ez a lényege. Toleranciára pont ott van szükség, ahol nézeteltérés van — különben nem tolerancia, hanem egyetértés volna.
A Pride a tolerancia jegyében indult: férjen meg egymás mellett a sokféle ember. Szép gondolat. De nézd meg, hova jutott.
Sokan úgy érzik, hogy aki nem csatlakozik, arra könnyen rásütik a bélyeget. Hogy aki nem tűz ki szivárványt, arról hamar feltételezik a rosszat. Hogy aki csak annyit mond, „nekem más a meggyőződésem”, azt máris gyűlölködőnek címkézik. Vagyis a sokféleség ünnepe mintha egyetlen dolgot viselne el a legnehezebben: hogy valaki másként gondolja.
Értsük pontosan: senki nem ír elő törvényt arról, hogy ünnepelned kell. A nyomás finomabb ennél — és épp ezért erősebb. Nem a rendőr, hanem a tekintet. Nem bírság, hanem a megbélyegzés: aki nem lelkesedik, arról feltételezik a legrosszabbat. Ez nem jogi kötelezés. Hanem társadalmi — és néha ez a szorosabb béklyó.
Érzed a csavart? Az, ami a másság elfogadását hirdeti, közben nem fogadja el a leglényegesebb másságot — a véleményben való mást. A türelem, ami már nem tűr.
A próba, ami leleplezi
Van erre egy egyszerű próba, és bárki elvégezheti, bármelyik oldalon áll. Egy igazi tolerancia kétirányú: én elviselem, hogy te másképp élsz — te elviseled, hogy én másképp gondolom. Ha csak az egyik irányban működik, az már nem tolerancia. Az követelés.
Tedd fel magadnak a kérdést őszintén: az ünnep, amit látsz, elviseli-e a halk nemet? Megtűri-e azt, aki tisztelettel, de nem ért egyet? Vagy elvárja, hogy mindenki ünnepeljen, és aki nem, az rossz ember?
Mert ha egy mozgalom a tolerancia nevében nem tűri a vele való nem-értést, akkor már nem a toleranciáról szól. Hanem a hatalomról: arról, hogy kié legyen a köztér, és kinek kell csendben maradnia.
És ahol a legtöbben megérzik: a gyerekek
Egy dolgot hadd mondjak ki, mert a legtöbb ember — vallástól, párttól függetlenül — zsigerből érzi. Más az, ami a felnőttek magánügye, és más az, amit a gyerekek elé viszünk.
A legtöbb szülő, akár hívő, akár nem, ösztönösen megérzi, hogy minden olyan nyilvános megjelenítés, amely hangsúlyosan szexualizált — függetlenül attól, kik jelenítik meg —, nem a gyermek világa.
És itt értsük pontosan: nem arról van szó, hogy egy meleg ember puszta jelenléte ártana bárkinek — ez képtelenség volna. Hanem arról az elvről, hogy a hangsúlyosan szexuális tartalom általában nem gyerek elé való, bárki vonuljon is fel. Nem azért, mert gyűlöl bárkit. Hanem mert a gyereknek gyereknek kell maradnia, ameddig csak lehet. Ezt nem kell vallással indokolni. Elég hozzá a józan ész és egy szülő szíve. És aki ezt szóvá teszi, azt is megbélyegzik. Pedig itt a legvédhetőbb, amit ember mondhat: a gyermek ártatlanságát óvni nem gyűlölet. Hanem szeretet.
A tükör — és az új konformizmus
És itt egy mély fordulat. Régen a bátorság az volt, ha valaki felvállalta, hogy más, mint a többség. Ma sokszor fordítva: az kerül nyomás alá, aki csendben mer maradni. Ami egykor lázadás volt a konformizmus ellen, mára maga lett az új konformizmus — a kötelező lelkesedés, amit illik mutatni, különben gyanús vagy.
De hogy igazságos legyek: a kötelező egyetértés kísértése nem egy oldal bűne. Mi, konzervatívok is hajlamosak vagyunk rá, hogy a magunk igazát kötelezővé tegyük, és gyanakvással nézzük azt, aki másképp gondolja. A különbség nem az oldalakon múlik, hanem ezen: el merem-e viselni azt, aki nem ért velem egyet? Mert ha nem, akkor én sem vagyok toleráns — csak épp a másik dolgot tenném kötelezővé.
Ezért nem a Pride résztvevője az ellenfél. Az ellenfél a gondolat, hogy egy szabad társadalomban bárkinek kötelező lenne ünnepelni azt, amivel nem ért egyet. A választ magadnak add meg. Csak egy kérdést hagyok itt: el tudod-e viselni azt, aki tisztelettel, de másként gondolja, mint te? Mert a válaszod nem róluk árul el valamit. Hanem rólad.
A magyar józan paraszti ész ennyit megérdemel.
Az igazi türelem elviseli a halk nemet is. Amelyik nem — az már nem türelem, hanem követelés.
„Inkább igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforrjunk a Fővel: Krisztussal.” (Efezus 4,15 — Szent István Társulati Biblia)
Légy figyelmes.
És ha legközelebb azt mondják, hogy a tolerancia jegyében egyet kell értened — kérdezd meg: ha kötelező, akkor még tolerancia az, vagy már valami más?