



Ez az én véleményem. Tévedhetek. A források a poszt végén — és igen, ez most kényes téma. Vállalom, szeretetben.

Kezdjük azzal, ami nem vita tárgya — mert ha ezt nem tesszük tisztába, minden más félreérthető.

Minden ember egyenlő méltóságú. Aki más, mint én, attól még embertársam, akit tisztelet illet.

A kereszténység nem a szexualitása alapján ítél meg senkit — és aki valódi gyűlöletet hordoz egy másik ember szívében, az nem az én oldalamon áll, bármit is mondjon. Ezt előrebocsátom, mert szeretetben akarok beszélni — de igazságban is.

És az igazság az, hogy van valami, amit ki kell mondani. Szombaton Budapesten Pride van. És én nem azzal akarok foglalkozni, ki kit szeret. Hanem egyetlen kérdéssel, ami mindenkit érint, hívőt és nem hívőt egyaránt:

Mikor lett a tolerancia ünnepéből kötelező egyetértés?

A szó, ami az ellenkezőjére fordult

A „tolerancia” azt jelenti: eltűröm azt, amivel nem értek egyet. Ez a lényege. Toleranciára pont ott van szükség, ahol nézeteltérés van — különben nem tolerancia, hanem egyetértés volna.

A Pride a tolerancia jegyében indult: férjen meg egymás mellett a sokféle ember. Szép gondolat. De nézd meg, hova jutott.

Sokan úgy érzik, hogy aki nem csatlakozik, arra könnyen rásütik a bélyeget. Hogy aki nem tűz ki szivárványt, arról hamar feltételezik a rosszat. Hogy aki csak annyit mond, „nekem más a meggyőződésem”, azt máris gyűlölködőnek címkézik. Vagyis a sokféleség ünnepe mintha egyetlen dolgot viselne el a legnehezebben: hogy valaki másként gondolja.



Értsük pontosan: senki nem ír elő törvényt arról, hogy ünnepelned kell. A nyomás finomabb ennél — és épp ezért erősebb. Nem a rendőr, hanem a tekintet. Nem bírság, hanem a megbélyegzés: aki nem lelkesedik, arról feltételezik a legrosszabbat. Ez nem jogi kötelezés. Hanem társadalmi — és néha ez a szorosabb béklyó.

Érzed a csavart? Az, ami a másság elfogadását hirdeti, közben nem fogadja el a leglényegesebb másságot — a véleményben való mást. A türelem, ami már nem tűr.



A próba, ami leleplezi



Van erre egy egyszerű próba, és bárki elvégezheti, bármelyik oldalon áll. Egy igazi tolerancia kétirányú: én elviselem, hogy te másképp élsz — te elviseled, hogy én másképp gondolom. Ha csak az egyik irányban működik, az már nem tolerancia. Az követelés.

Tedd fel magadnak a kérdést őszintén: az ünnep, amit látsz, elviseli-e a halk nemet? Megtűri-e azt, aki tisztelettel, de nem ért egyet? Vagy elvárja, hogy mindenki ünnepeljen, és aki nem, az rossz ember?

