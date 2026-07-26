Orbán Viktor szerint a fiatalok fogják apasztani is a Tiszát

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2010-ben nem azért hívtak vissza bennünket olyan sokan a magyarok közül, mert megszerettek minket, hanem azért, mert szükség volt ránk. 2010-ben Magyarország nagyon nehéz helyzetben volt – emlékezhetnek rá: devizahitel-válság, 12 százalékos munkanélküliség. Még baloldali érzelmű emberek is a Fideszre szavaztak, mert úgy gondolták, hogy szükség van egy kormányképes erőre, mert baj van, és szükség van ránk.

Nem hiszem, hogy azok a fiatalok, akik ma a Tiszára szavaznak, egyszerűen azért térnének vissza a Fideszhez, mert megszeretnek bennünket, vagy mert hirtelen megtetszünk nekik. Öregnek, fáradtnak és unalmasnak látnak minket, és ez önmagában nem fogja őket meggyőzni.

Csakhogy vannak helyzetek, amikor éppen az öregség, a fáradtság és a tapasztalat válik erénnyé. Amikor felfordulás van, amikor káosz van, amikor baj van, akkor tapasztalatra, higgadtságra, nyugalomra és tudásra van szükség. Ilyenkor ezek a tulajdonságok felértékelődnek. Mi pedig majd fel fogunk értékelődni, ha a Jóisten is úgy akarja - mondta Orbán Viktor Tusnádfürdőn.