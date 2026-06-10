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Lannert Judit nem először beszélt iskolabezárásokról

Az oktatási miniszter nyilatkozatai egy liberális jövőképet vázolnak fel - jelentette ki a KDNP frakcióvezetője. Rétvári Bence hangsúlyozta: Lannert Judit először a hat és nyolc osztályos iskolák tanulóit, most pedig az egyházi iskolába járókat is megfenyegette. A frakcióvezető rámutatott: ez annak a bizonyítéka, hogy az oktatási miniszter tanulmányokból ismerte meg a magyar iskolai rendszert.

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  • Forrás: HírTV
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Nemzetközileg versenyképes oktatási rendszert ígér, ám a kisiskolák megszüntetésével és az egyházi intézmények bezárásával kezdené a munkát Lannert Judit. oktatási miniszter meghallgatásán és korábbi nyilatkozataiban egyaránt egyértelművé tette: a hatékonyság érdekében akár komoly konfliktusok árán is végigviszi a portugál mintára épülő strukturális reformot. Miközben a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Horváth Péter a gondos előkészítés és a szakmai egyeztetések fontosságára figyelmeztet, a KDNP frakcióvezetője, Rétvári Bence szerint a tervezett lépések valójában az egyházi iskolák elleni, liberális időket idéző támadássorozatot jelentenek.

 

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