Lannert Judit nem először beszélt iskolabezárásokról

Az oktatási miniszter nyilatkozatai egy liberális jövőképet vázolnak fel - jelentette ki a KDNP frakcióvezetője. Rétvári Bence hangsúlyozta: Lannert Judit először a hat és nyolc osztályos iskolák tanulóit, most pedig az egyházi iskolába járókat is megfenyegette. A frakcióvezető rámutatott: ez annak a bizonyítéka, hogy az oktatási miniszter tanulmányokból ismerte meg a magyar iskolai rendszert.