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Mostanra a globális energiaútvonalakat is fenyegeti az iráni konfliktus

A közel-keleti konfliktus veszélybe sodorja a világ energiaellátását.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Nem csitul az iráni konfliktus. Miközben Teherán amerikai támaszpontokat támad, Washington azt állítja, hogy súlyosan meggyengítette Irán katonai erejét. Közben az iráni szövetséges húszik a tengeri útvonalakat fenyegetik, veszélybe sodorva a világ energiaellátását.

 

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