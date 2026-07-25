Mostanra a globális energiaútvonalakat is fenyegeti az iráni konfliktus

Nem csitul az iráni konfliktus. Miközben Teherán amerikai támaszpontokat támad, Washington azt állítja, hogy súlyosan meggyengítette Irán katonai erejét. Közben az iráni szövetséges húszik a tengeri útvonalakat fenyegetik, veszélybe sodorva a világ energiaellátását.
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