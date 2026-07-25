Kiemelt videók

Folyamatosak a kölcsönös támadások az orosz-ukrán háborúban, Kijev helyzetét belpolitikai vita nehezíti

Mihajlo Fedorov intézkedéseit és reformjait kulcsfontosságúnak tartja a demonstráló tömeg.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Több napja zajlanak a menesztett ukrán védelmi miniszter visszahelyezését követelő tüntetések Ukrajna-szerte. Mihajlo Fedorov intézkedéseit és reformjait kulcsfontosságúnak tartja a demonstráló tömeg, miközben a háború közepén a hadsereg irányításának stabilitása továbbra is kiemelt kérdés. Mindeközben a fronton sem látszik csillapodni a helyzet. Egy Ukrajna elleni orosz rakétatámadásban 12-en meghaltak, Volodimir Zelenszkij pedig újabb moszkvai támadásokra figyelmeztetett.

 

Továbbiak a témában