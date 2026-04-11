A csend, ami mindent elárul: Varga Judit szavai után nincs több kérdés

Varga Judit hosszú hallgatás után nemcsak megszólalt, hanem erkölcsi iránytűt is adott a nemzetnek. Szavai a méltóságteljes helytállás erejét hirdetik a kérkedő árulással és a romboló manipulációval szemben. A volt miniszter asszony hitvallása a sorsdöntő választás előtt egyértelmű: az országépítés és a valódi szeretet útja az egyetlen járható ösvény. Miközben egyesek a zűrzavarból akarnak politikai tőkét kovácsolni, ő a béke mellett tette le a voksát, hitet téve a magyar jövő mellett.