Németh Balázs: Az új médiatörvény nem garantálja a közmédia függetlenségét és kiegyensúlyozott működését

Megszűnik az MTVA, helyette létrehozzák a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt.-t, a Magyar Távirati Iroda pedig ettől függetlenül működik majd. Létrejön a Független Közmédia Testület, amely a nagy értékű szerződéseket felügyelheti majd, de a közmédia vezetőinek kiválasztásában is közreműködik. Az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó bizottsága kijelöl egy személyt, aki a vezérigazgatók kirúgása után átmeneti ideig működteti az intézményt az új vezetők kinevezéséig.

A kormány egy új szervezetet, a Közszolgálati Tanácsot jogosítaná fel arra, hogy idézem: „figyelemmel kísérje a közszolgálatiság elveinek érvényesülését”. Az új médiatörvény egyúttal megszünteti a Médiatanács és a médiahatóság elnöke, Koltay András mandátumát és az eddig öt tagú Médiatanács helyébe egy hét tagú testület lép, melybe az ellenzék és a kormányoldal is három-három tagot jelölhet. Az elnöki tisztséget pedig pályázat útján lehet betölteni.