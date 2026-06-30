Óriási leégés élőben – Troll

A politikus ismét a jól bevált monológgal próbálkozott az élő adásban. A betanult panelek és a hangerő már nem elég a valóság elfedésére. Forsthoffer Ágnes megelégelte a közjátékot és egyetlen határozott mozdulattal keverte le a vádaskodót. Az érvek hiánya miatt végleg megvonták a szót Magyar Pétertől.