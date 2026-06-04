Szerszám esett egy német turista fejére a Karmelitánál, megszólalt a rendőrség

A kordonbontás után alig több mint két héttel szerszám zuhant egy német turista fejére a Karmelitánál. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínről egy 50 év körüli férfit könnyebb sérüléssel szállítottak kórházba. A rendőrség híradónknak megerősítette, hogy az ügyben nyomozást rendeltek el és az ügy minden részletét vizsgálják. A Fidesz azt közölte, az a legkevesebb, hogy Magyar Péter azonnal intézkedik az építési terület újbóli biztosítása érdekében.