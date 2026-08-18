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Hortay Olivér: Kapitány István tudja, hogy egyre drágább lesz a gáz, mégsem foglalkozik vele

A Fidesz országgyűlési képviselője Monitor című műsorunkban mondta el véleményét a helyzetről.

  • Hírek
  • 4 órája
  • Frissítve: 4 órája
  • Forrás: HírTV
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Hortay Olivér elmondta: hiába jelezték, hogy gázválság felé halad Európa, az a célja, hogy visszafelé mutogathasson és a Fideszt okolhassa a problémákért. A képviselő leszögezte: a tárolók töltöttségei történelmi mélypontra csökkentek, most még viszonylag olcsón lehetne pótolni a készleteket.

 

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