Hortay Olivér: Kapitány István tudja, hogy egyre drágább lesz a gáz, mégsem foglalkozik vele

Hortay Olivér elmondta: hiába jelezték, hogy gázválság felé halad Európa, az a célja, hogy visszafelé mutogathasson és a Fideszt okolhassa a problémákért. A képviselő leszögezte: a tárolók töltöttségei történelmi mélypontra csökkentek, most még viszonylag olcsón lehetne pótolni a készleteket.