Történelmi mélyponton a Velencei-tó vízszintje

A drámai helyzet mögött a vízgyűjtő területet sújtó, évek óta halmozódó, extrém csapadékhiány áll, és a szakemberek szerint a nyár folyamán a vízszint további csökkenése várható.
Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tavon - mondta el Híradónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette: az agárdi vízmérce jelenleg 52 centméteren áll, és várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán.
A drámai helyzet mögött a vízgyűjtő területet sújtó, évek óta halmozódó, extrém csapadékhiány áll, és a szakemberek szerint a nyár folyamán a vízszint további csökkenése várható.