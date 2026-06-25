Történelmi mélyponton a Velencei-tó vízszintje

Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tavon - mondta el Híradónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette: az agárdi vízmérce jelenleg 52 centméteren áll, és várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán.