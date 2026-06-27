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Tüntetnek a migrációs paktum és a genderpropaganda ellen

Demonstrációt szerveztek Budapesten az uniós migrációs paktum és a genderpropaganda ellen, a tiltakozók a Kodály köröndről indulva a Parlament elé vonultak. A rendezvény szervezői szerint a brüsszeli menekültügyi csomag hosszú távon súlyosan veszélyezteti Magyarország kulturális értékeit és belső biztonságát, miközben hangsúlyozták, hogy a gyermeknevelés kizárólag a szülők joga és felelőssége.

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  • Forrás: HírTV
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Az eseményen felszólaló Tóth Elizabeth kiemelte: a megmozdulással a sajtószabadság mellett is kiállnak.

 

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