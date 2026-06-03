Az ügyészség cáfolta Magyar Pétert, nem Orbán Viktor utasítására ütöttek rajta az aranykonvojon

45 millió dollárra, 35 millió euróra, illetve 9 kilogramm aranyra bukkantak a NAV és a TEK munkatársai az úgynevezett aranykonvojban még március 5-én. A hatóság emberei az M0 autópálya egyik benzinkútjánál csaptak le a pénzszállítóra, amely Ausztriából tartott Magyarországon keresztül Ukrajnába 7 ukrán állampolgárral, köztük egy volt titkosszolgálati tábornokkal. A NAV akkor pénzmosás gyanújával indított nyomozást az ügyben.

Szerda reggel a Telexen jelent meg egy cikk, amiben azt írják: „A kormányzat, azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én kell rajtaütni az ukrán aranykonvojon, noha a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta.” A portál azt állítja, mindezt az ügyre rálátó forrásaira alapozza.

Szinte ugyanebben az időpontban Magyar Péter is posztolt közösségi oldalán: „Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját. Maga dönthetett rajtaütésekről, vagy épp eljárások elhúzásáról és hogy vállalnia kell a felelősséget!”

Tuzson Bence korábbi igazságügyi miniszter, a Fidesz országgyűlési képviselője határozottan cáfolta Magyar Péter és a sajtó kijelentéseit, egyúttal jelezte, a magyar hatóságok a szabályoknak megfelelően jártak el. Szerdán végül az ügyészség zárta rövidre a Magyar Péter és a Telex valótlannak bizonyuló állításait. Közleményükben azt írták:

Az ún. aranykonvoj ügye kapcsán megjelent sajtóhírekkel összefüggésben az ügyészség kiemeli, hogy az ügyben sem a régi, sem az új Kormánnyal nem tartott, illetve tart kapcsolatot. Az ügyészség a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz és az ügy körülményeinek teljes feltárására törekszik.

Hozzátették, hogy az aranykonvoj ügyében az Alkotmányvédelmi Hivatal tett feljelentést pénzmosás gyanújával, ezt követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt jelölték ki eljáró nyomozó hatóságként. A pénzmosás gyanúja pedig továbbra is fennáll, az eljárás felderítési szakban van.

Havasi Bertalan leszögezte, hogy az Orbán-kormány idején a kabinet minden tagja alkotmányos esküjének megfelelően látta el a feladatát, a törvényeket betartották és betartatták.