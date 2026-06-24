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Változhat a képviselői mandátumok ideje

A kormányzat hirtelen jött javaslata éles kritikát váltott ki az ellenzékből, amely a legitim keretek utólagos korlátozását és diktatórikus módszereket emleget a módosítás kapcsán.

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A Tisza kormány komolyan fontolóra veszi, hogy a tervezett 12 évről 8-ra csökkentené az országgyűlési mandátumok hosszát. Erről maga a miniszterelnök beszélt a parlamentben. A módosítási szándék azonban azonnali elutasításba ütközött.

 

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