Visszafelé sülhet el a fegyver

Ifj. Lomnici Zoltán szerint a Tisza Párt kormányzása alatt olyan mértékű jogbizonytalanság és a jogállamiságot lárral tipró, személyre szabott jogalkotás vette kezdetét Magyarországon, amelyre a rendszerváltás óta biztosan nem volt példa. Rámutatott,

a Tisza Párt kormányzása alatt olyan mértékű jogbizonytalanság, visszamenőleges és személyre szabott jogalkotás vette kezdetét, amely alapjaiban rengeti meg az államiságba vetett hitet, és amelyre a rendszerváltás óta biztosan nem volt példa Magyarországon.

Ifj. Lomnici Zoltán élesen bírálta Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdításának kísérletét, a nemzetközi szervezetek kettős mércéjét, valamint a politikai riválisok adminisztratív ellehetetlenítését is.

Az alkotmányjogász szerint a kormány azzal, hogy politikai riválisai kiiktatására használja a törvénygyárat, valójában egy olyan jogi vadnyugatot szabadít fel, amely egy jövőbeli kormányváltás után

bumerángként csaphat vissza rájuk:

a bevezetett radikális módszerek és az úgynevezett „Fleck-minta” alapján ugyanis később a Tisza Párt saját szabályait is egyetlen feles többséggel söpörhetik majd le az asztalról.