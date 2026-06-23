Visszamenőleges hatályú lesz az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozása

Magyar Péter: "Érkezett egy olyan észrevétel, hogy a 12 éves mandátum hosszt azt le kéne vinni 9 évre. Nekem például ez tetszik. És azt mondtuk, hogy jellemzően a szigorúbbakat fogjuk bevenni, én erre vállaltam. Korábban volt 6 év, 9 év, aztán lett 12 azért azt látni kell, hogy ezek sem a jogállamot erősítették egyáltalán hogy tulajdonképpen fél évezredre, emberöltőre bebetonozták ezeket a bábokat. Abban abszolút van logika hogy ezt lejjebb vigyük akár 9 évre, akár 6 évre."