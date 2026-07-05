A korábban a Tisza-szigeteknél is fellépő baloldali elemző szerint butaság a rezsicsökkentés

Lakner Zoltán: "A rászorultsági elv szerintem az a legtrükkösebb dolgok egyike a szociális ellátásban, egyfelől ugye azért merül fel ennek a jogossága mert most ugye szó volt a rezsicsökkentésről, amiben ugye nincsen jövedelmi sávozás tehát, aki amennyivel többje van és ezért többet tud fogyasztani annál több rezsicsökkentésben, illetve annál nagyon rezsitámogatásban részesül. A gyereke után járó adókedvezmény, ami ugye meghatározó családtámogatási elemmé vált nagyon tudatosan az elmúlt másfél évtizedben a családi pótlék, az alanyi családi pótlék rovására."