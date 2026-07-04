Támadás a másként gondolkodók ellen

Sulyok Tamás csütörtökön fogadta a Sándor-palotában a Velencei Bizottság vezetőit. A köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután a Tisza-kormány Alkotmánymódosítással akarja eltávolítani a hivatalából. Magyar Péter Ruff Bálint társaságában tárgyalt a Velencei Bizottság elnökével.

Magyar Péter bizonyítékok helyett három régi cikkel támadja tovább Áder Jánost. Az egykori államfőnek az a bűne, hogy megszólalt Sulyok Tamás ügyében. Áder János elmondta, hogy Magyar Péter álszavazások mögé bújik, nincs elég politikai bátorsága. Magyar Péter pedig azzal támadta, hogy Áder János egy igazi közpénzhorgász: adófizetői milliárdokon felújított villában lakik. A volt köztársasági elnök a bizonyítékok bemutatására vagy bocsánatkérésre szólította fel Magyar Pétert.

Pócs Jánost is igyekeznek lejáratni a tiszások. A Kontroll lesifotón bizonygatta, hogy a képviselő locsolt a kánikulában, a portál később „frissítés” címszóval elnézést kért.

Kovács Ákos énekes-dalszerző súlyos betegségéről szóló cikk alatt kommentelők gyalázkodtak. A Telex bejegyzésénél együttérző kommentek helyett sértő tartalmak tűntek fel.

Vendégek:

Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője

István Dániel blogger

Baka F. Zoltán, a Della Podcast szerkesztő-műsorvezetője

Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója

Műsorvezető: Futó Boglárka