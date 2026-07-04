Iványi Gáborral egyeztetést kezdett a kormány az egyházi státusz rendezéséről

Költségvetési csalással és hivatalos személy elleni erőszakkal is megvádolták már a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetőjét, aki újabban a Tisza-kormánnyal folytat egyeztetést az egyházi státuszuk rendezésének reményében. Iványi Gábor a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárral való tárgyalása után reményét fejezte ki, Heidl György pedig biztosította őt afelől, hogy a rendelkezésre álló jogszabályi keretek között minden tőlük telhetőt megtesznek.

Iványi Gábor kisegyházát a Kádár-rendszer idején jegyezték be, amikor más egyházakat üldöztek. Egyházi státuszát 2011-ben egy törvénymódosítás után vesztette el, de tevékenységét egyesületként folytathatta volna, ám ezt visszautasította. A lelkész érdekeit korábban az MSZP, a Momentum és Márky-Zay Péter is védelmébe vette, most pedig a Tisza Párt is beállt ebbe a sorba. De Iványi Gábor neve korábban is összekapcsolható volt a Tiszával: a kampányrendezvényükön Magyar Mártont karolva lépett színpadra, és lehetséges köztársasági elnökként is említést kapott.

Iványi Gábor botrányos ügyei látszólag nem zavarják a Tisza-kormányt.

Iványi Gábor szervezetét korábban különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsították meg. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség nem fizette be az alkalmazottai egy része után a közterheket, illetve nem térítette meg az általa igénybe vett közüzemi szolgáltatások díjait sem. A NAV szerint 3 milliárdos tartozást halmozott fel Iványi Gábor kisegyháza. De hatóság elleni erőszakkal is vádolták már, amikor 2022 februárjában a NAV munkatársait akadályozták az intézményben elrendelt házkutatás során. A főügyészség szerint ő és társai hivatalos személy elleni erőszak bűncselekményének csoportosan elkövetett alakzatát valósították meg.