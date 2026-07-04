Magyar Péter visszanevezné a vármegyéket megyékre

Magyar Péter még a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón jelentette be, hogy a Tisza-kormány kivezeti a vármegyei és főispáni intézményt. Ennek értelmében a vármegyék visszakapnák korábbi nevüket, és ismét megyékként szerepelnének, a főispáni tisztség elnevezése pedig visszaváltozna kormánymegbízottra.

A miniszterelnök korábban kifejtette, hogy költséghatékony megoldással szeretné véghez vinni a változtatást. Az átalakítás azonban mégis jelentős költségekkel járhat, mivel a közutak melletti „megye” feliratú táblákat az évek során leselejtezték, és azokat már nem lehet újra felhasználni. A megkérdezett emberek nem tartják szükségesnek a korábbi rendszer visszavezetését.

A vármegyei és főispáni rendszert még 2023. január 1-jén vezették be ismét. Az akkori Orbán-kormány szerint erre a történelmi hagyományok ápolása és a nemzeti jelképek iránti tisztelet jele miatt volt szükség, amelyek az ezeréves magyar államiság alkotmányos örökségének fontos pillérei.