250 éves az amerikai függetlenség

Függetlenség Napja az Amerikai Egyesült Államokban

1776. július 4-én fogadta el hivatalosan az Amerikai Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozatát a Második Kontinentális Kongresszus. A dokumentum kimondta, hogy a 13 észak-amerikai brit gyarmat elszakad Nagy-Britanniától, és önálló, független államokat hoz létre. Ezt a napot minden évben nemzeti ünnepként ünneplik.

A jeles évforduló alkalmából nagyszabású ünnepségekkel készültek

A világ egyik legismertebb aukciós házának kiállításán látható egy példány a Függetlenségi Nyilatkozatból, egy 13 csillagos amerikai zászló és egy 1795-ben készült George Washington-portré is. A tárlat 5 tematikus fejezetre bontva mutatja be az amerikai történelem és kultúra fontos állomásait.

Egy amerikai gyártású telefon, egy kólás palack és egy veszélyeztetett fehér bálna csontja is belekerült abba az időkapszulába, amelyet Phildelphiában helyeztek el az évfordulós rendezvénysorozat részeként. A kapszulát az ország 500. évfordulóján, 2276-ban tervezik felnyitni, most azonban az Amerika 250 hivatalos képviselőinek és meghívott vendégek jelenlétében süllyesztették a földbe.

Ohio állam felett egy pilóta az évforduló alkalmából a USA 250th feliratot rajzolta az égboltra. A repülési naplók szerint reggel 6 órakor szállt fel, a művelet pedig valamivel több mint 6 órán át tartott. A Flightradar24 adatai alapján mindezt egy Cessna 182 Skylane RG repülőgéppel hajtotta végre, a feliratot pedig az Egyesült Államok egybefüggő területének földrajzi körvonala keretezte.

Az évfordulóra készülve vitorlás nagyhajók vonultak végig az East River folyón New Yorkban a Szabadság-szobor felé. A látvány sokakat vonzott Brooklyn vízpartjára és a kilátópontokra. Az esemény egy többnapos sorozat része, amelynek csúcspontja a több mint 50 hajóból álló haditengerészeti parádé lesz New York és New Jersey kikötőjében.

A levegőben is látványos parádéval készültek az évfordulóra. A légibemutatót a híres Blue Angels köteléke vezette, és több mint 100 amerikai és szövetséges országokból érkező repülőgép vett részt benne.