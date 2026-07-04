Megújult a zöldfelület a Péterfy Sándor utcai Kórház parkjában

Virágokat ültettek el a Péterfy Sándor utca Kórház-Rendelőintézet udvarán. Az egyik hazai autóforgalmazó cég adományainak jóvoltából megszépítették a központi telephely kertjét. A palántázásban a cég, valamint a kórházi dolgozók közösen vettek részt. Tóth Péter értékesítési igazgató elmondta, hogy számukra kiemelt ügy a társadalmi felelősségvállalás, ezért évek óta nyújtanak támogatást a hazai egészségügyi intézményeknek.

Arról már a Péterfy Sándor utcai Kórház főigazgatója beszélt, hogy az egyik legnagyobb zöldfelülettel rendelkezik a parkjuk. Kökény Zoltán elmondta, hogy az ilyen jellegű kezdeményezéseknek közösségépítő ereje is van.