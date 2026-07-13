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Áder János: Magyar Péter nem arra kapott felhatalmazást, hogy politikai szőnyegbombázást hajtson végre

A volt köztársasági elnök a vasárnapi Bayer showban mondott véleményt a miniszterelnökről.

  • Hírek
  • 5 órája
  • Forrás: HírTV
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Áder János a Bayer showban úgy fogalmazott: példátlan, hogy a kormány szétveri a magyar jogállamot, és fenyegeti a közjogi méltóságokat. A korábbi államfő leszögezte: ennek a folytonos uszításnak előbb-utóbb fizikai atrocitás lesz a vége.

 

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