Áder János: Magyar Péter nem arra kapott felhatalmazást, hogy politikai szőnyegbombázást hajtson végre

Áder János a Bayer showban úgy fogalmazott: példátlan, hogy a kormány szétveri a magyar jogállamot, és fenyegeti a közjogi méltóságokat. A korábbi államfő leszögezte: ennek a folytonos uszításnak előbb-utóbb fizikai atrocitás lesz a vége.
A volt köztársasági elnök a vasárnapi Bayer showban mondott véleményt a miniszterelnökről.
Áder János a Bayer showban úgy fogalmazott: példátlan, hogy a kormány szétveri a magyar jogállamot, és fenyegeti a közjogi méltóságokat. A korábbi államfő leszögezte: ennek a folytonos uszításnak előbb-utóbb fizikai atrocitás lesz a vége.