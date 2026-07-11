Áder János pert indít Magyar Péter ellen: szerinte a politikus személyeskedéssel reagált a kritikáira

Büntető és polgári pert indít Magyar Péter ellen a korábbi köztársasági elnök. Áder János híradónknak elmondta, hogy hazudik Magyar Péter, amikor azt állítja, hogy a 2018 októberi hivatalos amerikai út, egy családi utazás volt. A volt köztársasági elnök azt mondta, hogy nem nyaralt 55 millió forint közpénzért az Egyesült Államokban a családjával, hanem ez egy hivatalos utazás volt.

Hideg-polgárháborús időszakra, egy orwelli világra rendezkedhetünk be, ahol a szeretet valójában gyűlöletet, a béke háborút, a szabadság szolgaságot jelent - a többi között ezekkel a szavakkal bírálta július elején Áder János Magyar Péter kormányát. A korábbi köztársasági elnök Sulyok Tamás alkotmányellenes eltávolításának tervét is kritizálta.

Magyar Péter a július másodikai sajtótájékoztatóján gúnyolódással reagált, majd arról beszélt, hogy még csak nem is kommentálja Áder János kritikáit.

Ehhez képest személyeskedéssel, Áder János sértegetésével és ismét anyagiaskodással folytatta.