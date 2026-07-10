Péntek 18 – Egy zászló alatt a jobboldal

A tartalomból:
Az Alkotmánybíróság nem akart állást foglalni Sulyok Tamás beadványáról.
Az EU intézményei hallgatnak, asszisztálnak a Tisza-kormány ámokfutásához.
Manfred Weber teljes mértékben támogatja Magyar Péter törekvését.
Szakács István influenszert elvitték az otthonából, kihallgatták és rabosították.
Orbán Viktor is reagált Szakács István ügyére: Ma ő, holnap te.
Az ügyészség óvatosságra intő figyelmeztetése ellenére csapott le a rendőrség Szakács Istvánra.
Balsai István: joggal való visszaélést követhet el a kormánytöbbség.
Magyarország csatlakozott az Európai Ügyészséghez.