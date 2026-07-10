Kiemelt videók

Péntek 18 – Egy zászló alatt a jobboldal

Az adás vendége Balsai István ügyvéd volt. A műsort Déri Stefi és Futó Boglárka vezette.

Vágólapra másolva!

A tartalomból:

Az Alkotmánybíróság nem akart állást foglalni Sulyok Tamás beadványáról.

Az EU intézményei hallgatnak, asszisztálnak a Tisza-kormány ámokfutásához.

Manfred Weber  teljes mértékben támogatja Magyar Péter törekvését.

 Szakács István influenszert elvitték az otthonából, kihallgatták és rabosították.

Orbán Viktor is reagált Szakács István ügyére: Ma ő, holnap te.

Az ügyészség óvatosságra intő figyelmeztetése ellenére csapott le a rendőrség Szakács Istvánra.

Balsai István: joggal való visszaélést követhet el a kormánytöbbség.

Magyarország csatlakozott az Európai Ügyészséghez.

 

 

Továbbiak a témában