Csütörtökre tüntetést szervez a Fidesz-KDNP az Alaptörvény módosítása ellen

Gulyás Gergely: "Csütörtökön 6 órakor tüntetést fogunk tartani a Sándor palota előtt, tiltakozva az alkotmánymódosítás ellen mindenkit arra kérünk, pártszimpátiától függetlenül, hogy akinek fontos a demokrácia, fontos a jogállam, fontos a demokratikus választás, fontos az, hogy a köztársasági elnöki intézmény Magyarországon megmaradjon és ne szenvedjen olyan csorbát, ami nyilvánvalóan helyrehozhatatlan lesz, akinek fontos az Magyarországon a termőföldre vonatkozó védelem ne gyengüljön azokat várjuk és kérjük, hogy vegyenek részt ezen a tüntetésen csütörtökön 6 órától ezen a tüntetésen."