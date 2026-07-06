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Zavargások törtek ki Torinóban a marokkói győzelem után

Beszámolók szerint több ezer afrikai bevándorló vett részt a zavargásokban.

  • Hírek
  • 4 órája
  • Forrás: HírTV
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Háborús helyszínné változott Torinó. A város migránsok lakta negyedében elszabadult a pokol miután Marokkó legyőzte Kanadát a világbajnokságon. A bevándorlók gyújtogattak és megbénították a tömegközlekedést is. 

Beszámolók szerint több ezer afrikai bevándorló vett részt a zavargásokban. A szurkolók a járókelők közelében, valamint parkoló autók irányába lőttek tűzijátékokat és petárdákat, életveszélyes helyzeteket előidézve.

Sőt sikerült felgyújtaniuk egy háromszintes lakóház pincéjét is.

A környéken élő lakosok tömegesen tettek feljelentést. Sokan arról számoltak be, hogy szó szerint megfélemlítették őket. Elmondásuk szerint az ellenőrzés teljesen kikerült a hatóságok kezéből. 

A Torinóiak arra panaszkodnak, hogy az utóbbi időben mind a közbiztonság mind pedig a köztisztaság is súlyos hanyatlásnak indult. Mindezért pedig az illegális migrációt teszik felelőssé.

 

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