Zavargások törtek ki Torinóban a marokkói győzelem után

Háborús helyszínné változott Torinó. A város migránsok lakta negyedében elszabadult a pokol miután Marokkó legyőzte Kanadát a világbajnokságon. A bevándorlók gyújtogattak és megbénították a tömegközlekedést is.

Beszámolók szerint több ezer afrikai bevándorló vett részt a zavargásokban. A szurkolók a járókelők közelében, valamint parkoló autók irányába lőttek tűzijátékokat és petárdákat, életveszélyes helyzeteket előidézve.



Sőt sikerült felgyújtaniuk egy háromszintes lakóház pincéjét is.

A környéken élő lakosok tömegesen tettek feljelentést. Sokan arról számoltak be, hogy szó szerint megfélemlítették őket. Elmondásuk szerint az ellenőrzés teljesen kikerült a hatóságok kezéből.



A Torinóiak arra panaszkodnak, hogy az utóbbi időben mind a közbiztonság mind pedig a köztisztaság is súlyos hanyatlásnak indult. Mindezért pedig az illegális migrációt teszik felelőssé.