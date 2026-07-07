Szerdán NATO csúcs lesz Ankarában

Ankarára figyel a világ. Donald Trump előbb Volodimir Zelenszkijjel ül tárgyalóasztalhoz a NATO-csúcson, majd amerikai értesülések szerint Vlagyimir Putyinnal is egyeztethet a háború lezárásáról. Donald Trump amerikai elnök szerdán találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel Ankarában a NATO-csúcstalálkozó keretében - közölte vasárnap egy magas rangú amerikai tisztviselő. A névtelenül nyilatkozó tisztviselő azt mondta: a kedden kezdődő ankarai NATO-csúcson részt vevő Donald Trump szerdán személyesen találkozik az ukrán elnökkel, hogy zárt ajtók mögött megvitassák, hogyan vethetnek véget a háborúnak.