Szombathelyen több család már ideiglenesen elköltözött az azbesztszennyezés miatt

Az azbesztbotrány kirobbanásakor a kormány még az emberek egészségéért aggódott és azonnali intézkedéseket hirdettek. Magyar Péter pedig azt bizonygatta: sehol sincsen kritikus helyzet. Bejelentették, hogy 3 milliárd forintos alapot hoztak létre a probléma megoldására. Csakhogy kiderült, Szombathelyen az Oladi Plató városrészén nem eltávolították a veszélyes anyagot, hanem egyszerűen leaszfaltozzák. A bitumenes zárást elsőként a Síp utcában végezték el, ez volt a legsürgősebb beavatkozás, mert itt mutatták ki az egyik legmagasabb azbesztszennyezést az útburkolatban. A vizsgálatok szerint azonban nem csak ez az utcaszakasz érintett. Az Oladi Platón több mint 20 utcában találtak vagy feltételeznek azbeszttel szennyezett útalapot. Van olyan család, amelyik már elköltözött az azbesztszennyezés miatt.

Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: a Nyugat-Magyarországon élőket cserben hagyta a kormány.

A Greenpeace Magyarország közleményében azt írta: a kormány tájékoztatásával ellentétben az utolsó mérési eredmények is jelentős határérték feletti azbesztszennyezést mutatnak. A Greenpeace ezért felszólította a kormányt a mérések teljes dokumentációjára, és a mérési pontok mielőbbi nyilvánosságra hozatalára.