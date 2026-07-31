Spanyolország a hadsereget is beveti a migránshelyzet megfékezésére

Spanyol katonák állomásoznak a ceutai határon, Madrid a csendőrség mellé a hadsereget is kivezényelte, már az ő felügyeletük mellett érkeznek a bevándorlók. A hatóságok adatai szerint az elmúlt 24 órában mintegy 49 ezren léptek be Spanyolország területére. Egy részük a part menti sziklákat megkerülve, mások a határátkelőhelyet ostromolva érkeztek.

Ceuta városában a forgalmat akadályozva, hosszú sorokban vonulnak a frissen érkezett migránsok az út szélén. A helyiek többségének nagyon nincsenek ínyére a fejlemények, az érkezők szinte kizárólag fiatal férfiak.

Melillában, a másik észak-afrikai spanyol enklávéban is tömegek özönlötték el a határt. A várossal határos marokkói Beni Ansar településen is megrohamozták az emberek a határátkelyőhelyet. Beni Ansar az utóbbi években az egyetlen nyitott átkelőhely volt Marokkó és a spanyol Melilla között.

Ceuta és Melilla az Európai Unió egyetlen szárazföldi határát jelenti Afrikával. A folyamat vége pedig még nem látszik, továbbra is hihetetlen tömeg gyülekezik Ceuta határán a marokkói oldalon.