Európában jelenik meg, amit Trump felszámol Közép-Amerikában

Az USA bíróság elé állítja Nicolás Maduro volt venezuelai elnököt bűnszervezetben elkövetett kokainkereskedelem miatt. A kokaincsempészek Európában jelennek meg a migrációs útvonalakon keresztül, miközben a szocialista spanyol kormány több százezer migránsnak kínál letelepedést és állampolgárságot. A venezuelai diktatúra bűneiért az Egyesült Államok nem kérheti számon Madurót, az elnyomás módszerei azonban szintén egyre felismerhetőbbek az uniós vezetésben: cenzúra, az ellenzék ellehetetlenítése és a drogliberalizációs törekvések.