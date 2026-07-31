Krízis és önkény

Miközben a közszolgáltatások rendszerszintű zavarai azonnali kármentést és operatív cselekvést követelnének, a parlamenti és közösségi médiás térben éles csörték dúlnak a kormányzati alkalmasságról, az elmaradt válságkezelő intézkedésekről, valamint a milliárdos uniós források sorsáról. Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője a HírTV Péntek 18 című műsorában élesen bírálta a jelenlegi kormány válságkezelési képességeit, miközben a közvélemény-kutatások már a lakossági hangulat és a politikai erőviszonyok gyors átrendeződését jelzik.