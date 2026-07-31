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Paks kényszerű leállása miatt importra szorul az ország, veszélyben lehet a rezsicsökkentés

Nincs veszélyben a rezsicsökkentés - ezt bizonygatta Magyar Péter. A Fidesz országgyűlési képviselője azonban rámutatott: a lakosság támogatását az Orbán-kormány pont a Paksi Atomerőmű működésével tudta véghezvinni. A HírTV-nek nyilatkozó szakértő azt mondta: rezsicsökkentés fenntartása nem az elsődleges kormányzati szempont.

  • Hírek
  • 23 perce
  • Forrás: HírTV
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Példátlan energiaügyi válsághelyzettel kénytelen szembenézni az ország: a paksi atomerőmű kényszerű leállása miatt Magyarország nettó importra szorul, ami legalább 50 milliárd forintos többletköltséget ró a költségvetésre. Magyar Péter miniszterelnök az alakult helyzetért a korábbi Orbán-kormányt tette felelőssé, egyúttal önkorlátozást és lemondást kért a lakosságtól. 

Ellenzéki politikusok és elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az olcsó hazai áram kiesésével és az orosz olajimport bizonytalanságával a rezsicsökkentés fenntartása is végveszélybe került.

 

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