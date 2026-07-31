Paks kényszerű leállása miatt importra szorul az ország, veszélyben lehet a rezsicsökkentés

Példátlan energiaügyi válsághelyzettel kénytelen szembenézni az ország: a paksi atomerőmű kényszerű leállása miatt Magyarország nettó importra szorul, ami legalább 50 milliárd forintos többletköltséget ró a költségvetésre. Magyar Péter miniszterelnök az alakult helyzetért a korábbi Orbán-kormányt tette felelőssé, egyúttal önkorlátozást és lemondást kért a lakosságtól.

Ellenzéki politikusok és elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az olcsó hazai áram kiesésével és az orosz olajimport bizonytalanságával a rezsicsökkentés fenntartása is végveszélybe került.