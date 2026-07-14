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Gulyás Gergely lemondott posztjáról, mert 12 évre limitálták a képviselők mandátumát

Az Alaptörvény 17. módosítása a köztársasági elnök elmozdítása mellett 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát. A szavazást a Fidesz bojkottálta, Gulyás Gergely frakcióvezető pedig lemondott posztjáról, és azt javasolta a képviselőcsoportnak, hogy olyan vezetőt válasszanak helyette, aki a következő ciklusban is képviselő lehet. A képviselők választhatóságának korlátozását a frakció egyöntetűen elítélte.

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Gulyás Gergely az Alaptörvény 17. módosítása után lemondott frakcióvezetői posztjáról. Szerinte a módosítás rendelkezései 1990 óta példátlanok, és hozzátette: a Tisza Párt most pont azt teszi, amivel a Fideszt vádolták, hogy leépíti a jogállamot. A politikus a döntését azzal indokolta, hogy a legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki a most megszavazott 12 éves szabály után közjogi értelemben már nem lehet vezetője annak. Gulyás Gergely az ATV-ben hangsúlyozta: minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell az ellen, ami az Országgyűlésben történik.

Ezzel egy olyan határt lépett át a Tisza, amelyet nem lehet szó nélkül hagyni - jelentette ki a Fidesz országgyűlési képviselője. Németh Balázs hangsúlyozta: a rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy így korlátoznák a választhatóságot. 

Magyarország koporsójába ezzel verte bele Magyar Péter az utolsó szöget - erről már Radics Béla beszélt, aki leszögezte: nem erre szavaztak a magyarok és nem erre kapott felhatalmazást a Tisza Párt.

Gulyás Gergely még egy hétig tölti be a frakcióvezetői szerepét, a Fidesztől pedig azt kérte, hogy olyan képviselőt válasszanak meg a frakció élére, akinek 2030 után is lehetősége van indulni a választásokon.

 

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