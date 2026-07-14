A Tisza Párt képviselőinek szavazatával fogadták el az Alaptörvény 17. módosítását

Magyar Péter még július 4-én jelentette be, hogy kormánya nevében benyújtotta az Országgyűlésnek az Alaptörvény módosítását.

Történelmi napon történelmi döntést hozott az Országgyűlés.

- fogalmazott a miniszterelnök, miután hétfőn elfogadták az Alaptörvény 17. módosítását. A Tisza Párt képviselőinek szavazataival fogadták el az alkotmánymódosítást, amivel megszüntetik Sulyok Tamás államfői megbízatását is. Magyar Péter kiemelte, hogy ha az államfő nem írja alá 5 napon belül a jogszabályt, úgy megindítható ellene a megfosztási eljárás. Ebben az esetben Sulyok Tamás helyett Forsthoffer Ágnes házelnök írhatja alá helyette az Alaptörvény elfogadott módosítását.

A miniszterelnök több alkalommal is megfenyegette a köztársasági elnököt, és arra szólította fel, hogy mondjon le. Magyar Péter május 31-ét jelölte meg határidőként az államfő számára, aki kijelentette, nem hajlik meg a nyomásgyakorlás alatt.

Az Alaptörvény módosításban szerepel az alkotmánybírók 70 éves életkori határának bevezetése, a parlamenti képviselők mandátumának 12 évben való korlátozása, de a törvény kiemelten foglalkozik Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetésével is.

A hétfő valóban egy gyásznap, az alkotmányos rend megtiprásának lehettünk tanúi - fogalmazott a Fidesz országgyűlési képviselője az alkotmánymódosítást követően rendezett csendes demonstráción a Parlament előtt. Hegedűs Barbara hangsúlyozta: egy demokratikus berendezkedésű országban nem lehet egyetlen mondattal eltávolítani a köztársasági elnököt. Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a jogállam a Tisza Párt által elfogadott 17. Alaptörvény-módosítással mélyütést szenved el az országban. Az elfogadott Alaptörvény módosítása egy olyan határ átlépés, amire még nem volt példa Magyarországon - fogalmazott Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője.

Orbán Viktor közösségi oldalán reagált a döntésre. Úgy fogalmazott: ma a köztársasági elnökkel számolnak le, de holnap bárkivel megtehetik. Az önkény nem tűri a kritikát és nem tűri a kontrollt maga felett. A korábbi miniszterelnök leszögezte: ha az elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni.