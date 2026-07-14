Pócs János felszólalása közben kivonult a Tisza-frakció

A Fideszes képviselő beszéde alatt Magyar Péter azt kezdte el nehezményezni az Országgyűlés elnökének, hogy Takács Péter videózza őt. A miniszterelnök egy ponton felállt, és odament Takács Péter mellé, akire a kormányfő elkezdett újjal mutogatni. Ezután a kormányfő visszament a helyére és vezetésével az egész Tisza-frakció kivonult a teremből, miközben Pócs János felszólalása még tartott.