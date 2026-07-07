Gulyás Gergely szerint a jövőben komoly ember nem fog vállalkozni a köztársasági elnöki posztra

Gulyás Gergely: "A kormánytöbbség az alkotmányozási felhatalmazással, amivel az Alkotmány-módosításhoz hozzá kezd, nyilvánvaló, hogy a köztársasági elnöki tisztséget teljes egészében átformálja úgy, hogy azt érdemben, méltósággal betölteni lehetetlen lesz, sőt tegyük hozzá azt is, hogy komoly ember nem fog vállalkozni arra, hogy a köztársasági elnök elmozdításának sikere esetén bizonytalan mandátum idejére, hiszen az új mandátum nem is 5 évig, hanem a következő alkotmány elfogadásáig tartana, erre a feladatra vállalkozzon."