Jogállamisági aggályokat fogalmazott meg Sulyok Tamás az alaptörvény-módosítás kapcsán

Az alaptörvény-módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét - jelentette ki közösségi oldalán a köztársasági elnök az Alaptörvény tizenhetedik módosításának benyújtásával összefüggésben.

Sulyok Tamás hangsúlyozta: a jelenlegi alkotmányos rend szerint a köztársasági elnököt kizárólag az Alkotmánybíróság foszthatja meg tisztségétől, szigorúan meghatározott feltételek mellett.

Az alaptörvény módosításban többek közt szerepel az alkotmánybírók hetven éves életkori határának bevezetése, a parlamenti képviselők mandátumának 12 éveben való korlátozása, de a törvény kiemelten foglalkozik Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetésével is.

Az alaptörvény-módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét - jelentette ki közösségi oldalán a köztársasági elnök. Sulyok Tamás hangsúlyozta: a jelenlegi alkotmányos rend szerint a köztársasági elnököt csak az Alkotmánybíróság foszthatja meg tisztségétől, meghatározott feltételek mellett. Hozzátette: a módosítás ráadásul veszélyes precedenst teremtene, amely nemcsak az államfő, hanem más független közjogi tisztségviselők függetlenségét is gyengítheti.

Míg korábban Brüsszel az Orbán-kormányt a jogállamiság megsértésével vádolta, addig most Sulyok Tamás eltávolításában hallgatnak - hívta fel rá a figyelmet a Fidesz EP képviselője

A Fidesz csütörtökön este 6 órától tüntetést szervez a Sándor-palota elé a köztársasági elnöki intézményének védelme érdekében.

A tüntetés fontosságára Orbán Viktor is már többször felhívta a figyelmet a Facebook-oldalán. A Fidesz elnöke hangsúlyozta: ami ma a köztársasági elnökkel történik, az holnap bárkivel megtörténhet.