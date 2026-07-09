Megtorlás: több rendőr jelent meg az influenszer otthonában egy poszt miatt

Őrizetbe vették Szakács Istvánt, a Megafon győri influenszerét. Felesége szerint szerda reggel több rendőr jelent meg otthonukban, házkutatást tartottak, majd elvitték a férjét. Szakács István korábban egy videóban arra szólította fel Magyar Pétert, hogy ne merje elvitetni Orbán Viktort az aranykonvoj-ügyben, amelyben nemrég indítványozták a volt miniszterelnök és mások gyanúsítását és őrizetbe vételét.

Az esetre Orbán Viktor, a Védvonal és Takács Péter is reagált, politikai megtorlásnak, illetve a véleménynyilvánítás szabadsága elleni fellépésnek nevezve a történteket.