Takács Péter indítványt nyújtott be azért, hogy minden gyógyszer áfája nulla százalékos legyen

Magyar Péter még 2025 nyarán kampányolt azzal, hogy amint kormányra kerül a Tisza Párt, azonnal 0%-os lesz a gyógyszerek áfája. Később egyenesen úgy fogalmazott, hogy a Tisza-kormány az adócsökkentés kormánya lesz. Csakhogy a hangzatos ígéreteket Magyar Péter tárcavezetője gyorsan szertefoszlatta. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte: kizárólag az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfája csökken nulla százalékra.

Takács Péter rámutatott: újabb tiszás ígéret landolt a kukában. A Fidesz országgyűlési képviselője közölte: ő nyújt be indítványt, hogy valóban ingyenesek legyenek a készítmények. A korábbi egészségügyi államtitkár hozzátette, hogy a tb által támogatott gyógyszerek áfája dobozonként átlagosan 35-70 forint, így ha valaki krónikus beteg és többféle gyógyszert szed, legfeljebb csak 300 forintot spórolhat a Tisza Párt mostani javaslata szerint.