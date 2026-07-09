Trump fontolóra veszi Törökország visszaengedését az F-35-ös programba

A katonai szövetség csúcstalálkozójának 2. napja könnyen káoszba fulladhat. A NATO-csúcs nyitányaként Donald Trump ismét beleszállt Európába, és jelezte, hogy igényt tart Grönlandra, amit Mette Frederiksen dán miniszterelnök elutasított. A kétoldalú megbeszélés során az amerikai elnök arra panaszkodott, hogy az európai szövetségesek cserben hagyták az Egyesült Államokat, amikor az iráni konfliktus kirobbant.

Ennek kapcsán jelezte, hogy ha nem Törökországban lenne a találkozó, talán el sem jött volna. Egyúttal elárulta, hogy megfontolja az F35-ös lopakodó vadászbombázók eladására vonatkozó tiltás feloldását, ami komoly fejlesztést jelentene a török haderőnek.

Volodimir Zelenszkij eközben kritikus helyzetben kér további fegyverszállítmányokat. Az ukrán elnök számára égető lenne, hogy mindenki meg tudjon állapodni egymással, az ukrán légvédelem pedig további ellátmányokat kapjon, ezek hiányában ugyanis a harctéri helyzet hamar kedvezőtlenné válhat. A hírek szerint néhány orosz ballisztikus rakétát már a lőszerhiány miatt nem tudtak az ukránok lelőni.