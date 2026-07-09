Grönland kérdése árnyékolta be a katonai szövetség találkozóját

Grönland zöldebb arcát láthatjuk nyáron, ám a szigetnek nevet adó zöld szín itt a gyér fűben ki is merül. Van azonban más: ritkaföldfémek és olaj.

Az amerikai elnök már korábban is többször felvetette, hogy Grönlandnak nem Dániához, hanem az Egyesült Államokhoz kellene tartoznia. Donald Trump az ankarai NATO-csúcson gyakorlatilag egy-két órával azután, hogy megérkezett, ismét igényt formált a szigetre.

Donald Trump kijelentése pont egy olyan találkozónak adott negatív felütést, amelyen európai szövetségesei épp őt szerették volna meggyőzni a NATO fontosságáról. Mette Frederiksen dán miniszterelnök országa nevében határozottan elutasította az amerikai elnök igényét. Az amerikai elnök azonban rendíthetetlennek bizonyult a találkozó második napján is felhozta a témát. A mellette ülő NATO-főtitkár, Mark Rutte azzal igyekezett őt nyugtatgatni, hogy gondoskodni fog a Davosban kötött januári megállapodás végrehajtásáról. Az egyezség értelmében a NATO-szövetségesek fokozzák az északi-sarkvidék biztonságát.

Maguk a grönlandiak korábban több tüntetést is szerveztek Donald Trump ötlete ellen, legutóbb májusban az amerikai konzulátus új épületénél. A grönlandiak véleménye azóta sem változott, Trump friss kijelentését sem nézték jó szemmel. Az amerikai elnök a NATO-csúcs végén már enyhébb hangnemet ütött meg. Mint mondta: a találkozón a tisztelet, szeretet és egység légköre uralkodott.