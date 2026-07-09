Trump megszakítaná a kereskedelmi kapcsolatokat Spanyolországgal

Donald Trump a kétnapos NATO-csúcson arra utasította Scott Bessent pénzügyminisztert, hogy szakítson meg minden kereskedelmi kapcsolatot Spanyolországgal. Az amerikai elnök még márciusban rágott be Madridra, amiért nem járult hozzá amerikai katonai bázisok kialakításához az iráni konfliktusban.

Kuba sötétségbe borult, humanitárius válság jöhet. Hétfőn délben teljesen összeomlott Kuba országos villamosenergia-hálózata, aminek következtében mintegy tízmillió ember maradt áram nélkül a karibi országban – közölte a helyi rendszerirányító.