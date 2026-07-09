Németh Balázs: Itt az ideje, hogy a belügyminiszter elmondja, hogy ő küldte-e rá a rendőröket a jobboldali véleményvezérre

Németh Balázs: "A Belügyminisztérium tegnap késő délután, kora este kiadott egy közleményt, hogy a nyomozóhatóság, tehát a rendőrség az ügyészséggel egyeztetve hajtotta végre az érdemi eljárási cselekményeket. Magyarul, hogy az ügyészek tudtak mindenről. Ehhez képest, ehhez képest az ügyészség nemrég közölte, hogy ők semmit nem tudtak az egészről. A rendőrség valójában utólag jelezte nekik, hogy léptek ebben az ügyben. Szóval egyáltalán nem kerek a történet. Éppen itt az ideje, hogy megszólaljon a belügyminiszter, Pósfai Gábor és elmondja, hogy ő küldte-e rá a rendőröket a jobboldali véleményvezérre azért, mert az influenszer kiállt Orbán Viktor mellett! Vagy parancsot kapott erre a belügyminiszter, esetleg a miniszterelnöktől?"