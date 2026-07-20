„Összedőlt a bábszínház” – Össztűz alatt Magyar Péter államfőjelölési javaslata

A stúdióban elhangzottak alapján a nemzetközileg elismert sakklegenda, Polgár Judit felkérése nem a várt egységet hozta el, hanem felszínre hozta a kettős mércét és a saját táboron belüli felháborodást. Rámutattak: a politikai arénában a tisztázatlan háttéralkuk és a módszerbeli hiányosságok még a külföldi lapok bírálatát is kiváltották.

Összedőlt a bábszínház

Az adás második felében Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője volt a vendég, aki szerint Magyar Péter legfontosabb politikai terméke - ahogy fogalmazott -

a fideszesek kincselése.

Takács Péter a HírTV-ben a parlamenti bábjáték összeomlásaként és a Tisza Párt eddigi leggyengébb napjaként értékelte a legutóbbi parlamenti ülésnapot. Az ellenzéki politikus szerint Magyar Péter a Polgár Judit államfőjelölése körüli rapid húzásával nemcsak a Házban vallott kudarcot, de saját frakciójában és a kormánypárti szavazótáborban is komoly felháborodást váltott ki, amiért az előzetes ígéretekkel ellentétben senkivel sem egyeztetett a döntés előtt.